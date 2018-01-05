美記者新書爆猛料 川普喜歡追求朋友妻子

美國記者沃爾夫（Michael Wolff）出版新書《烈焰與怒火：川普白宮內幕》，爆料川普喜歡追求朋友的妻子。（歐新社）

2018-01-05 11:38

〔即時新聞／綜合報導〕美國記者沃爾夫（Michael Wolff）出版新書《烈焰與怒火：川普白宮內幕》，集結200多次採訪內容，猛爆川普秘辛。新書目前被整理出11個大爆料，其中更傳出川普喜歡追求朋友的妻子。

據《BBC中文網》報導，書中內容寫道，川普曾經炫耀和朋友妻子上床使得生活有了意義。沃爾夫於書中指出，川普追求朋友妻子時，「會試圖說服她丈夫也許並不是她想像的樣子。」

其他的10個爆料，分別為：一、白宮前首席策士班農，認為川普長子小川普（Donald Trump Jr.）和女婿庫許納（Jared Kushner），在通俄門事件中是「叛國」且「不愛國」的。二、川普對總統大選勝利感到非常困惑，因為沒想過自己會贏。三、川普不滿就職典禮，認為自己受到明星冷落。

第四、川普覺得白宮生活很恐怖，因為特勤局有進入他房間的權限。第五、川普女兒伊凡卡（Ivanka Trump）未來想選總統。第六、伊凡卡曾嘲笑老爸川普遮住禿頭的髮型。第七、白宮不確定要優先完成哪些政策。

第八、川普非常欽佩傳媒大亨梅鐸（Rupert Murdoch）。第九、梅鐸曾說川普是「白癡」。第十、美國前國家安全顧問弗林（Michael Flynn），早就知道從俄羅斯方面收取演講費是不好的，而目前弗林已被特別檢察官起訴。