冰風暴壟罩避冬勝地 綠鬣蜥掉下樹、海邊驚見凍烏龜

美國近日遭逢極地旋風橫掃，冰風暴壟罩境內各地，就連南部避冬勝地佛羅里達州也不例外。當地綠鬣蜥還因冷到「凍未條」，從樹上掉下來。（圖翻攝自切拉比諾推特）

2018-01-05 10:54

〔即時新聞／綜合報導〕美國近日遭逢極地旋風橫掃，冰風暴壟罩境內各地，就連南部避冬勝地佛羅里達州也不例外。當地時間4日早晨，出現5度以下的低溫，綠鬣蜥、海龜還因冷到「凍未條」，從樹上掉下來、在海上漂浮。

綜合媒體報導，《棕梠灘郵報》專欄作家切拉比諾（Frank Cerabino）日前於個人推特上，貼出一張綠鬣蜥四腳朝天，仰躺在泳池邊的定格照，「拿工具戳牠，也沒反應」，不知情者見狀，還以為牠死翹翹。

報導指出，動保人士桑莫爾斯解釋，綠鬣蜥原產於美洲，屬變溫動物，溫度低於10度以下，牠的行動就會變遲鈍，使不出力抓緊樹木，就會掉下來，不過只要曬到足夠的陽光，牠就有辦法「死而復生」，但若繼續「結凍」，可能會失溫而死。

報導提到，綠鬣蜥不只是冷鋒肆虐下的唯一受害者，海龜身體也因受凍僵住，在海上載浮載沉，或杵在岸邊動彈不得，只能等待專家馳援。獸醫表示，「海龜的體溫，會因水溫調節有所影響，溫度越低，牠暴露在風險中的機率，也隨之高升。尤其是淺水區，溫度下降速度更快，10度以下，便會陷入昏昏沉沉」，預測若低溫持續發生，獸醫院恐收到更多待救海龜。