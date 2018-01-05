暴風雪橫掃美東 13州發布警告、1萬2000航班取消

美國東岸遭風暴雪橫掃，13州已發布警告，5州更宣布進入緊急狀態，截至目前至少有1萬2000架航班取消。（路透）

2018-01-05 10:46

〔即時新聞／綜合報導〕美國東岸遭暴風雪橫掃，從南卡羅來納州到緬因州共13個州已發布警告，喬治亞州、北卡羅萊納州、維吉尼亞州、紐澤西州和紐約州等5州，更宣布進入緊急狀態，截至目前至少有1萬2000架航班取消。

據《CNN》報導，光是4日當天，就有超過4300架班機取消、2000架延誤，紐約拉瓜地亞機場和甘迺迪國際機場、長島麥克阿瑟機場都關閉，目前只有拉瓜地亞重新開放。美國航空、達美航空、西南航空、聯合航空呼籲，乘客必須要有心理準備，因為全美其他幾十個機場，將遇到長時間延誤和航班取消。

暴風雪不僅影響機場，美國鐵路公司在紐約、波士頓、麻薩諸塞州春田市、康乃狄克州的紐黑文市減少列車班次，並取消華盛頓特區與維吉尼亞州紐波特紐斯、諾福克之間的列車。同時，蒙特婁、波士頓、紐約，阿伯尼、華盛頓特區、費城、大西洋城、紐澤西州、緬因州班戈和波特蘭市等地灰狗巴士也被取消。

紐約州州長古莫（Andrew Cuomo）在記者會上表示，他希望人們儘量留在室內，情況在持續惡化中。維吉尼亞州交通局長萊恩（Aubrey Layne）表示，在暴風雪中駕駛車輛是危險的，應該要等到暴風雪停止才開車上路。