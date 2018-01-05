揭露白宮秘辛書籍提早開賣 作者發推特感謝川普

2018-01-05 10:51

〔即時新聞／綜合報導〕近日引起大量關注，揭露白宮秘辛的新書《烈焰與怒火：川普白宮內幕》（Fire and Fury: Inside the Trump White House），不僅引起川普怒嗆巴農「瘋了」，還揚言提告。撰寫的美國記者沃爾夫（Michael Wolff）發推特表示，很快就可以買到書，要特別感謝總統川普。

根據《CNN》報導，《烈焰與怒火：川普白宮內幕》一書原定下週二（9日）出版，但出版商認為「需求空前旺盛」，預購熱烈，已提前至本週五（5日）上巿。

綜合媒體報導，川普的律師哈德爾（Charles Harder）已對作者沃爾夫，以及出版社的發行人魯賓（Steve Rubin）發出存證信函，要求停止出版這本書籍。對此哈佛法學院教授德修茲（Alan Dershowitz）表示，公眾人物如果要提告誹謗很困難，川普將必須提出具體證據表示，沃爾夫與出版社「Henry Holt」知道班農與書中其他受訪者說謊，或者明顯不在乎受訪者陳述是否為真實，才有可能勝訴。

德修茲又說，川普這次提告「一開始就不可能成功」，「只要是頭腦清楚的律師，沒人會建議（提告）」。

今天沃爾夫在個人推特宣佈，「馬上就要來了！明天你就可以買到閱讀書了。謝謝你，總統先生（川普）。」另外，現於美國亞馬遜網站，發現《烈焰與怒火：川普白宮內幕》已可預購，一本20.98美元（同新台幣約620元 ）。

Here we go. You can buy it （and read it） tomorrow. Thank you, Mr. President. — Michael Wolff （@MichaelWolffNYC） 2018年1月4日