揭露白宮秘辛書籍提早開賣 作者發推特感謝川普

2018-01-05 10:51

〔即時新聞/綜合報導〕近日引起大量關注,揭露白宮秘辛的新書《烈焰與怒火:川普白宮內幕》(Fire and Fury: Inside the Trump White House),不僅引起川普怒嗆巴農「瘋了」,還揚言提告。撰寫的美國記者沃爾夫(Michael Wolff)發推特表示,很快就可以買到書,要特別感謝總統川普。

根據《CNN》報導,《烈焰與怒火:川普白宮內幕》一書原定下週二(9日)出版,但出版商認為「需求空前旺盛」,預購熱烈,已提前至本週五(5日)上巿。

綜合媒體報導,川普的律師哈德爾(Charles Harder)已對作者沃爾夫,以及出版社的發行人魯賓(Steve Rubin)發出存證信函,要求停止出版這本書籍。對此哈佛法學院教授德修茲(Alan Dershowitz)表示,公眾人物如果要提告誹謗很困難,川普將必須提出具體證據表示,沃爾夫與出版社「Henry Holt」知道班農與書中其他受訪者說謊,或者明顯不在乎受訪者陳述是否為真實,才有可能勝訴。

德修茲又說,川普這次提告「一開始就不可能成功」,「只要是頭腦清楚的律師,沒人會建議(提告)」。

今天沃爾夫在個人推特宣佈,「馬上就要來了!明天你就可以買到閱讀書了。謝謝你,總統先生(川普)。」另外,現於美國亞馬遜網站,發現《烈焰與怒火:川普白宮內幕》已可預購,一本20.98美元(同新台幣約620元 )。

Here we go. You can buy it (and read it) tomorrow. Thank you, Mr. President.