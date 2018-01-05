新娘付不起嫁妝還逼婚 新郎被綁「霸王硬上弓」痛哭失聲

印度一名26歲男子庫瑪，日前受邀出席婚禮時，突被友人「趕鴨子上架」，在不認識新娘的情況下綁架逼婚，瞬間成了新郎。（美聯社）

2018-01-05 09:41

〔即時新聞／綜合報導〕印度東北部比哈爾邦（Bihar）巴特那市（Patna）庫斯魯普爾鎮（Khusrupur）一名26歲男子庫瑪（Vinod Kumar），日前受邀出席婚禮時，突被友人「趕鴨子上架」，在不認識新娘的情況下綁架逼婚，當場「晉升」新郎，忍不住痛哭失聲。

綜合媒體報導，庫瑪原本是以賓客身份，開心參加另一場婚禮，未料卻被許久不見的友人亞達夫（Surendra Yadav）騙到別處，即便掙扎也無用，因對方人多勢眾，不僅對他拳腳相向，手持槍枝威嚇，還扒衣脫褲，強迫他換上新郎服，與新娘（亞達夫胞姐）舉行婚禮儀式。

報導指出，這段畫面也被拍下上網。影片中可見，庫瑪完全被人架住，還在婚禮上，從頭哭到尾，女方親屬替他拭淚時，還嗆聲，「又不是吊死你，有什麼好哭的，給我閉上你的嘴」，並軟禁他一夜，隔天庫瑪則趁眾人不注意時，致電家人求救。

報導提到，庫瑪兄弟聞訊，趕緊報警救人，讓驚魂未定的庫瑪能逃脫魔爪，但仍舊脫離不了對方的奪命連環叩，稱生米已煮成熟飯，要「退貨」已來不及。目前警方已介入調查。據悉，這種新娘「霸王硬上弓」的習俗，在當地時有所聞，主要是因為女方付不起嫁妝費用，到了適婚年齡又不得不嫁，只能走歪路用搶的。