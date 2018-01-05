中國經常施壓 中生坦言：心疼台灣人

中國女學生來台讀書，坦言心疼台灣人，她離開台灣前最捨不得的就是師大周邊美食，圖為師大夜市。（資料照，記者黃建豪攝）

2018-01-05 09:29

〔即時新聞／綜合報導〕一名中國女學生來台讀書4個月，接受YouTube頻道《不要鬧工作室》的訪問，坦言有一點點心疼台灣人，因為大家會面臨身分認同問題，再加上中國經常對這邊施壓，台灣也沒有那麼多國際支援。

中國女學生說，肯定大家（台灣人）也會心疼她不自由，不過她心疼台灣人的另一點是，往往需要要花時間去跟別人解釋自己是台灣人，不是中國人。

中生透露，她最近就要離開台灣了，自己最捨不得的東西，第一名應該就是派克雞排，因為雞排讓她直呼「怎麼會那麼好吃！」還有師大的冰火波蘿油、小木屋鬆餅、五十嵐的茉莉綠茶，都是她超想帶回北京的東西。

講到回中國後不方便的地方，中生表示，她在台灣的冬天每天都可以穿得很少，很輕便，可是回北京之後每天都要穿好多。此時旁人詢問「所以在台灣可以當辣妹，回去就要包起來？」讓中國女學生害羞地說:「也沒有那麼辣啦。」

還有，中生也懷念在台灣買到的奇異果，因為回中國吃奇異果要花很多很多錢，在北京15元人民幣（約新台幣68元）只能買2個，在台灣60元新台幣就能買一盒5、6個。中生還說，她會很懷念台灣的景色，因為自己本來就不是住在海邊，所以覺得台灣墾丁和其他地方都非常非常美。

談到最喜歡台北的景點，中國女學生不假思索地說就是總統府，她曾經在公開參觀時進去，看到抗議遊行的記錄，讓她感覺到了民主。至於最喜歡的台灣偶像劇則是《花甲男孩轉大人》，因為裡面講很多台灣有的沒的。女學生最後說，在台灣4個多月以來遇到很多善良的人，因此她對台灣人充滿不捨與感謝。