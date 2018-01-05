揭川普白宮秘辛 沃爾夫善炒作風格惹議

2018-01-05 02:12

〔中央社〕美國記者沃爾夫關於川普入主白宮的新書，引發媒體大肆報導，在華府政壇吹皺一池春水。 沃爾夫過去的報導、專欄和著作被外界拿來檢視，新書中的部分內容也已受到質疑。

「華盛頓郵報」（WP）報導，長期主跑名人動態的沃爾夫（Michael Wolff）會被冠上直白、可悲和工於心計等形容詞，卻從來沒被說過無聊。批評人士說，沃爾夫喜歡炒作論點，渲染事實，有時甚至到令人無法忍受的地步。

根據英國「衛報」（Guardian）未經授權的報導，以及「紐約雜誌」（New York Magazine）的摘要，沃爾夫（Michael Wolff）在新書「烈焰與怒火：川普白宮內幕」（Fire and Fury: Inside the Trump White House）中，描述川普和他的幕僚對於2016年總統大選勝選感到震驚，全然沒有入主白宮的準備。

報導中表示，當競選顧問艾爾斯（Roger Ailes）建議找前聯邦眾議院議長貝納（John A. Boehner）擔任白宮幕僚長時，川普甚至不知道貝納是誰。高級顧問和盟友懷疑川普的智慧，公開嘲笑他。

但沃爾夫書中最犀利的爆料，是據稱出自川普前競選總幹事、白宮首席策士巴農（Stephen K. Bannon）的談話。巴農接受沃爾夫訪問時，批評川普的高階顧問和俄羅斯代表在2016年中的會面「叛國」、「不愛國」。巴農還警告，特別檢察官穆勒（Robert S. Mueller III）調查通俄門，將把焦點放在洗錢，

川普今天聲明抨擊他這位前高級幕僚說：「巴農和我及我的總統職務毫無關係。他被炒魷魚時，不但丟了差，還失心瘋…巴農假裝與媒體水火不容，稱媒體為反對黨，他在白宮任職期間洩露錯誤資訊給媒體，這讓他能自抬身價，這是他的唯一作為。」

這種種幾乎肯定會讓沃爾夫這本書成為暢銷書。但各界對於沃爾夫這部作品已經開始起疑。

舉例來說，據報導書中說川普的億萬富豪好友小巴瑞克（Thomas Barrack Jr.）告訴友人，川普「不但瘋，而且笨」。巴瑞克今天反駁「紐約時報」（NYT）的報導，否認曾說過這些話。沃爾夫書中還提到前白宮顧問華爾希（Katie Walsh），宣稱她說跟川普打交道「就像要搞懂小孩想要什麼」，但她也駁斥此事。

64歲的沃爾夫說過，新書是他根據和200位白宮和競選團隊幕僚訪談寫成。新書預定9日出版。

過去沃爾夫的可靠性也曾遭質疑。沃爾夫在多本著作，以及報紙和雜誌報導中的引言、描述和一般說法都曾遭到質疑。沃爾夫甚至曾經坦承他可能不太可靠，一如他在一本以他早期網路創業為題材的暢銷書「燃燒速度」（Burn Rate，暫譯）所說：他曾捏造岳父接受開心手術以擋下銀行員。

新共和週刊（New Republic）專欄作家蘇利文（Andrew Sullivan）指控，沃爾夫2001年曾寫到蘇利文「認為他是今日美國最重要的同志公共知識分子」，硬是將話塞到他的嘴裡。蘇利文表示，他從沒這麼說過。

而沃爾夫書中關於川普不識貝納是何人的軼事也讓人生疑。原因是川普自2001年以來，多次在推特中提到貝納。像是在2015年9月的推文中，川普寫道：「怪怪＠glennbeck總是看來一付哭像（比貝納還糟），說我的壞話，只因為我拒絕上他的節目-真是瘋了。」