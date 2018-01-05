卜睿哲：中國航線新作為是算計後的行動以對蔡政府施壓

2018-01-05 02:08

〔駐美特派員曹郁芬／華府四日報導〕針對中國片面宣佈M503航道的新航線，美國布魯金斯研究所東北亞主任卜睿哲今天表示，這顯然是中國經過算計和評估後對蔡英文政府施壓的另一項行動，希望美國政府能強調台海需要一個對話機制以解決類似議題，並呼籲中國要確保這些班機不會對安全造任何危險。

「戰略既國際研究中心」中國國力項目的主任葛萊儀則認為，台灣應該要警覺中國在十九大之後的對台政策正趨強硬，台灣沒有參與世界民航組織的管道，因此缺乏表達關切的渠道。她說，中國認為台灣出現一連串向獨立發展的趨勢，公投法的門檻降低也讓中國感到憂慮。

卡內基和平基金會副總裁包道格則說，他對中國的行動不感到意外，甚至期待會有更多類似舉動，北京正在對台北施壓以迫其重返「九二共識」以及馬政府時代兩岸官方對話的基礎。北京正在做的是在涉及兩岸共同利益的議題上，北京有能力採取片面行動，逐步忽視台灣的意見，這是政治作戰的一部分。

包道格表示，十九大之後的中國政治氣圍是對鄰邦發動外交攻勢，包括韓國、越南、緬甸和日本，提醒這些國家，即使他們不愛中國，但與中國維持建設性關係有其價值；同時也提醒台灣在內的鄰居，不要忽視中國的新國力，特別是那些緊鄰著中國海、空軍行經的領土。包道格說，這是一套外柔內剛的作法，不過對台灣而言，中國的鐵拳直接暴露在外，柔和的手套還收在抽屜裡沒拿出來。