川普失控痛罵新書一整天 與巴農決裂

2018-01-05 00:46

〔中央社〕美國總統川普今天斥責前白宮首席策士巴農是個失心瘋、自我吹捧的政治騙徒，凸顯川普跟一度是心腹的巴農關係突然激烈決裂，這可能會對11月期中選舉和之後帶來持久政治衝擊。

踢爆川普白宮內幕的新書披露巴農（Stephen K. Bannon）對川普和第一家庭的口無遮攔，引爆白宮跟巴農急遽公開決裂。這位自我感覺良好的民粹主義者不只跟前老闆分道揚鑣，他甚至還去支持造反候選人，試圖改造共和黨，讓自己的處境更加孤立。

川普10月中旬曾稱，巴農是「我的朋友」，如今的迥異反應格外引人側目。

「華盛頓郵報」（The Washington Post）報導，多名官員和顧問不約而同指出，川普一整天大部分時候都在對幕僚痛罵這本書。白宮發言人桑德斯（Sarah Huckabee Sanders）形容川普「大發雷霆」、「作嘔」。

官員表示，他火冒三丈的同時，幕僚也在瘋狂搜尋這本書，就連白宮聯絡室主任希克斯（Hope Hicks）這麼高階的幕僚，直到今天下午都還沒看過書的內容。

一名知情人士指出：「他（川普）失控了。」儘管昨天還是發了好鬥推文，這位消息人士說，川普昨天大部分時候其實心情愉快，還繼續誇耀上個月通過共和黨版稅改一事。

川普也砲轟向這本新書作者沃爾夫（Michael Wolff）爆料的其他人。沃爾夫經常在無人伴隨下流連白宮西廂（West Wing），也常是巴農辦公室的座上賓，尤其是在川普上任後的前幾個月。

白宮高階官員指出，在國會領袖那邊受挫時，川普曾經把巴農視為得力盟友，就算沒當巴農是心腹，他也不想讓對方成為敵人。

盟友指出，巴農今天人超難找。他考慮發聲明譴責那本書、否認部分引述他談話的內容，卻無法在川普開砲前這麼做。

8月被迫離開白宮後，巴農和川普仍偶爾通電話。但西廂幕僚早就表示，巴農自稱跟川普通話的頻率以及對總統的影響力，都言過其實。

不過，不清楚川普是否會無限期對巴農關上大門。川普經常把人趕走，過些時候再找回來，且頻頻與被他開除的人保持聯繫。