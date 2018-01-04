日本2017年交通事故死亡人數 創下新低

2018-01-04 21:45

〔即時新聞／綜合報導〕日本警察廳今日公布2017年交通事故死亡數據，指出2017年一整年日本全國共有3694人死於交通事故，比起2016年少了210人，這也是日本從1948年有統計數據以來，死亡人數最少的一年。

《共同社》報導，原本日本交通事故死亡人數最少的一年是1949年，當年有3790人死於交通事故，1970年最多，當年有1萬6765人死於交通事故。

日本警察廳指出，去年死者有2020人是65歲以上的老人，佔整體比例54.7%，是歷史第二高，另外因酒駕導致的死亡事故則是201起，是1990年以來最少的一年（2015年同為201起）。

報導稱，約70年前，日本全國約有30萬輛左右的汽車，目前則是8000多萬輛。

以都道府縣來看，愛知（200人）、埼玉（177人）、東京（164人）為死亡人數最多的前3名；最少的則是島根（17人）、鳥取（26人）、高知（29人）。但若以每10萬人的平均死亡人數來看，是福井縣最高（5.88人）、東京都最少（1.20人）。

警察廳的負責人指出，修改《道路交通法》、落實交通安全教育以及推動交通整治等綜合性措施，是讓死亡人數下降的主要原因。

台灣則是每年約有3000人死於交通事故，交通部去年初曾表示，要透過宣導、安全教育、加強駕駛人訓練與變革駕照考訓制度等措施，在3年內讓整體交通事故死亡人數降低15%。