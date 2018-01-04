巴勒斯坦少女抗以色列紀錄片 遭新加坡禁播

2018-01-04 23:31

〔即時新聞／綜合報導〕新加坡巴勒斯坦電影節（Singapore Palestinian Film Festival）原訂今日（4）播映紀錄片「抗爭之光」（Radiance of Resistance），卻遭新加坡政府禁止，原因是當局認為這部「煽動性」影片可能激起仇恨。

綜合外電報導，該部作品探討以色列和巴勒斯坦之間的衝突，講述兩名巴勒斯坦少女的經歷，她們被視為巴勒斯坦人反抗以色列軍事占領運動的新生代。

其中一名年僅16歲的少女，正是近日因掌摑以色列士兵，遭以國起訴的塔米米（Ahed Tamimi）。巴勒斯坦人將其譽為英雄，認為她勇敢挺身對抗以色列的占領。但以色列則指控她的家人在安排好的挑釁中，把塔米米當成棋子。

新加坡政府因擔心影片引起本地宗教和族群間矛盾，因此遭資訊通信媒體發展局（IMDA）定下「任何分級均不許可」（NAR）的評級，禁止它在本地公映或發行。資媒局認為該片在反映以巴衝突時沒有平衡敘述。把兩名年輕女孩「描繪成一場持續不斷的衝突中應當效仿的模範，煽動活躍分子繼續與他們所指的壓迫方抗爭。」

對此，電影節負責人符敏（Adela Foo）則回應，這是該電影節自2016年舉辦以來首次有影片遭禁播。對資媒局的決定表示失望。不過由於時間緊迫，主辦單位決定不做任何上訴。符敏表示：「這是部很有意思的影片，值得放映，但基於目前的政治形勢，我也明白其中的考量。」

新加坡560萬居民大部分是華人，但也居住大量穆斯林馬來人和印度人，以及許多外籍人士。新加坡法律嚴格禁止任何挑起種族不和諧的事物。