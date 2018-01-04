英皇室大婚地溫莎堡 地方當局要求清除街友

溫莎-梅登黑德鎮議會領袖向警方呼籲，應在皇室婚禮前，清除露宿街頭的街友。（路透社）

2018-01-04 14:02

〔即時新聞／綜合報導〕英國哈利王子（PrinceHarry）和美國女星馬克爾（MeghanMarkle）將於5月19日，在溫莎-梅登黑德鎮舉行婚禮。對此，溫莎-梅登黑德鎮議會領袖向警方呼籲，應在皇室婚禮前，清除露宿街頭的街友。

據《衛報》報導，英國哈利王子的婚禮將於5月19日，在溫莎-梅登黑德鎮舉行。該鎮議會領袖達德利（Simon Dudley），本週致信泰晤士河谷警察局，要求清理「街上成群『猛力乞討和恐嚇的乞丐』，以及街友的『包袱跟雜物』」，並認為街友和及將湧入的婚禮觀光遊客，將會威脅居民安危。

儘管達德利在信中稱地方政府會對弱勢居民提供服務，包括緊急住宿、藥物和酒精支援，和緊急氣候狀況應對措施，但也建議警方，應根據現行法律如「1842年流浪法」和「2017年反社會行為法」等法規處理街友。

「溫莎街友支持服務」人員詹姆斯（Murphy James）說明，以「1824年流浪法」處理街友問題「非常不恰當，該法將街友和乞討者視為罪犯逮捕，但街友們的行為沒有任何惡意」，並認為，「不應該妖魔化街友，而是問如何幫助他們」；當地居民懷特（Sam White）也受訪指出，街友們「不會對任何人造成威脅。我從來沒有見過他們有侵略性，雖然有些人有毒癮問題，但他們是好人」。

溫莎-梅登黑德地方政府發言人則表示，暫不評論達德利的信及其意見。