川普嗆我的「核按鈕」更大 紐時：其實是「核足球」公事包

2018-01-04 12:38

〔即時新聞／綜合報導〕北韓領導人金正恩日前在新年談話中聲稱，「核武的按鈕總是在我的桌子上」，美國總統川普對此回應「我的按鈕更大」，兩人對嗆製造雙方手上皆有「按鈕」可隨時發動核戰的印象。《紐約時報》則說明，川普所說的「核按鈕」，其實是一個暱稱為「核足球」的公事包。

《紐約時報》昨（3）日刊文說明「核按鈕」一詞。所謂的「核按鈕」其實是一個重20公斤，暱稱為「核足球」（nuclear football），由黑皮包覆的公事包。該公事包由代表美軍5個分支的5位軍事助手之一，隨身攜帶並隨行總統至各處。

報導指出，公事包內收有操作核攻擊的說明書，還有美軍900枚核武器潛在攻擊地點的清單，另有無線電收發器和代碼驗證器。總統必須透過隨身攜帶，暱稱稱為「餅乾」（the biscuit）的代碼，經驗證身分後啟動「核足球」，而啟動前不需要國會或軍方在內的任何人批准。

據前紐時專欄作家、總統演講撰稿人薩菲爾（William Safire）說明，「核按鈕」一詞源自二次大戰時期。當時轟炸機駕駛員會在機身嚴重損壞時，按下響鈴示意機組人員跳出機身，但是飛行員通常出於緊張，過早或在非必要狀況下按下按鈕；隨後「核按鈕」延伸出「準備發動核戰」的意義，也可用於美國總統選舉期間，攻擊其他候選人。如川普競選對手希拉蕊曾使用「核按鈕」，暗指川普當選可能引發核戰。

對於北韓方面，《紐時》則質疑金正恩的桌子上，是否真的有可以發動核武的按鈕。