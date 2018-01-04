知足常樂！2017幸福指數排行 前五皆為開發中國家

2018-01-04 10:57

〔即時新聞／綜合報導〕美國民調公司「蓋洛普」（Gallup）針對全球55個國家進行幸福指數調查，結果顯示，幸福指數最高的前五名皆為開發中國家，經濟發達的香港則排名倒數第七。

此項調查為蓋洛普訪問55個國家地區共5萬多人，也是第41年進行幸福指數調查。

結果顯示，最幸福的前十名依序為斐濟、哥倫比亞、菲律賓、墨西哥、越南、哈薩克、巴布亞紐幾內亞、印尼、印度、阿根廷和荷蘭。

幸福感指數最低的十名，分別為伊朗、伊拉克、烏克蘭、希臘、摩爾多瓦、巴西、香港、南非、土耳其、迦納。