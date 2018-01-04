美新書重磅爆料：第一千金想挑戰總統大位！

川普女兒伊凡卡（左二）傳出有意在未來參選總統，希望成為美國第一位女總統。（路透）

2018-01-04 11:18

〔即時新聞／綜合報導〕美國前記者沃夫（Michael Wolff）的新書《烈燄與怒火：川普白宮揭密》（Fire and Fury: Inside the Trump White House）將在美國出版，文中爆料多項白宮和美國總統川普的秘辛，其中提到川普女兒伊凡卡（Ivanka Trump）也可能選總統，希望能成為美國首任女總統。

《BBC》報導，沃夫新書爆料，伊凡卡和丈夫庫許納（Jared Kushner）達成了一項協議，將來可能由伊凡卡接下川普棒子競選總統大位。文中提到，伊凡卡和庫許納會搬入白宮西翼2樓辦公室接下白宮職務，就是為了幫伊凡卡未來總統之路先行磨練，希望一舉踢下希拉蕊（Hillary Clinton）。

沃夫在書中還提到川普在當選之夜的情緒變化。川普長子小唐納川普（Donald Trump Jr.）透露，川普的票數開始超越希拉蕊時，川普其實露出「看到鬼」的表情，等到大勢底定時又突然變一個人，開始相信這是他應得的，並開始認為自己能擔當起美國總統的重責大任；至於繼母梅蘭妮亞（Melania Trump）則流下「非喜悅」的眼淚。

另外沃夫也爆料川普的白宮生活習慣指出，川普夫妻是甘迺迪（John F. Kennedy）後首任分房睡的總統與第一夫人，且川普入住白宮的第一天，就覺得白宮讓他煩惱且感到些微恐懼。