兩韓上午可能再度熱線 討論高層會談議題

兩韓昨下午重啟關閉近2年的「板門店通話」，通話近20分鐘，上午雙方可能會再次通電，南韓盼能就韓會談相關事宜進行討論。（歐新社）

2018-01-04 09:56

〔即時新聞／綜合報導〕南北韓昨（3）日下午重啟關閉近2年的「板門店通話」，雙方通話近20分鐘，僅測試系統功能，今日上午可能會再次通電，南韓方面希望可以就兩韓會談相關事宜進行討論。

根據《韓聯社》報導，北韓領導人金正恩在新年致詞時向南韓釋出善意，並表態願派出代表團參加平昌冬奧後，南韓隨即提議，雙方9日可在板門店南韓轄區的「和平之家」，舉行兩韓高層會談，昨「板門店通話」開啟後，除測試系統功能外，南韓也詢問對方有無涉及會談的內容傳達，北韓並未對此作正面回答。

北韓統戰機構「祖國和平統一委員會」委員長李善權昨透過官媒表示，北韓衷心希望南韓平昌冬季奧運會圓滿成功，將本著「認真誠實」態度與南韓建立緊密聯繫，討論派遣代表團的具體細節；專家分析指出，北韓可能想把會談議題限制在派團參奧一事上，與南韓希望更進一步，討論圍繞兩韓關係所有議題的想法有所出入。

今上午兩韓可能會再次通電，南韓方面希望可以就兩韓會談相關事宜進行討論，繼續協調會談的具體議題和形式。