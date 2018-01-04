知道自可能勝選 新書爆料：川普當下超驚恐

《烈焰與怒火：川普白宮內幕》一書揭露許多川普秘辛，包括他在知道自己可能勝選的當下，一度非常驚恐。（路透）

2018-01-04 10:13

〔即時新聞／綜合報導〕美國記者麥克沃爾夫（Michael Wolff）所出版的新書《烈焰與怒火：川普白宮內幕》，內容揭露許多不為人知的秘辛，包括川普在意識到自己可能當選時的反應，更驚爆川普女兒伊凡卡（Ivanka Trump）有意在未來競選總統。

沃爾夫在書寫道，2016美國總統大選，開票當晚8點過後，川普勝出的態勢已漸趨明朗，據小川普（Donald Trump Jr.）向他朋友所形容的，川普當下的樣子就如同「看到鬼」一般，而梅蘭妮亞（Melania Trump）也未見喜悅，而是在哭泣。

書中形容，過了一段時間後，一開始「呆若木雞的川普」，開始轉變為「無法置信的川普」，接著又變成「驚恐的川普」，「而在最後，川普變成了那位相信這是自己應得，且完全有能力擔任美國總統的人。」

此外，書中也將焦點擺在伊凡卡川普的身上，指出伊凡卡未來有可能投入總統大選。提到在權衡了利弊得失後，伊凡卡和她的丈夫接受了他們在白宮的角色，而他們也做出決定，未來時機若對，將會讓伊凡卡投入總統大選，伊凡卡對此也相當高興，因為有機會成為美國首位女總統的人不是希拉蕊，而是她。