登基65週年 英女王受訪重逢加冕皇冠

英國女王伊莉莎白二世在紀錄片中回憶65年前加冕皇冠。畫面中的背景是女王當年在倫敦西敏寺教堂加冕的畫面。（圖取自《每日郵報》）

2018-01-04 00:16

〔即時新聞／綜合報導〕今年是英國女王伊莉莎白二世登基65週年，她再次重逢加冕皇冠「聖愛德華王冠（St. Edward's Crown）」，回憶起65年前王冠重量和國家的負擔落在身上的那一天，她說，「我認為這是一段非凡的經歷」。

英國媒體報導，女王難得地現身在《BBC》1月中將播出的特別紀錄片中，談論她的加冕和王冠。1953年6月2日，坎特伯里大主教在倫敦西敏寺教堂替女王進行加冕，數百萬英國民眾首次通過電視見證了這個一歷史時刻，「聖愛德華王冠」也成為儀式一大亮點。

其實，自65年前加冕儀式後，女王除了1994年在倫敦塔打開珠寶櫃時，隔著玻璃短暫一瞥，就沒有再直接見過這頂王冠，現在則因為節目與「聖愛德華王冠」再次重逢，吸引了不少媒體的關注。

女王在節目中首次分享了有關加冕回憶，包括她父親喬治六世1937年的加冕儀式，她說：「我經歷過一次父親的加冕典禮，自己隨後也成為了被加冕的另一人，我認為這是一段非凡的經歷。」

「聖愛德華王冠」重量達2.23公斤，是所有英國皇室御用珠寶中最重的一件，其以堅實的金框架組成，上面鑲有碧璽、黃色和白色托帕石、紅寶石、紫水晶、藍寶石、石榴石、橄欖石、鋯石、尖晶石、海藍寶石等。