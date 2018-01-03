「金」喜！哈利王子5月婚禮經濟效益200億

2018-01-03 23:07

〔即時新聞／綜合報導〕英國品牌價值諮詢公司Brand Finance預測，英國哈利王子與美國女星梅根馬克爾（Meghan Markle ）的婚禮，將帶動訪英旅遊人潮，估計可為英國經濟多添5億英鎊（約新台幣199億2000萬元）效益。

綜合外電報導，英國國家統計局（Office for National Statistics）的數據顯示，哈利的哥哥威廉王子及妻子凱特2011年4月的婚禮，促成當月訪英旅客人數大增，比前一年同期多了35萬人。Brand Finance認為，哈利王子與梅根在5月的婚禮也將帶來類似效益。

哈利為英國女王伊麗莎白二世的孫子，名列英國王位第5順位繼承人。他與梅根5月19日將在英國近千年來的王室宅邸溫莎城堡（Windsor Castle）完婚。

Brand Finance執行長黑格（David Haigh）說，「我們認為，觀光、旅遊和飯店業將進帳近2億英鎊。」另外，派對等相關慶祝活動將有約1.5億英鎊業績，而T恤和帽子等紀念品銷售則是5000萬英鎊。

黑格也說，王室婚禮等同免費幫英國打全球廣告，本身價值約1億英鎊。

英國旅遊業的老闆們也樂觀其成，認為2018年將是豐收年。