美退役上校：中國將在巴基斯坦建立海軍基地

2018-01-03 22:47

〔即時新聞／綜合報導〕美國退役軍官指出，中國官方近來與巴基斯坦當局頻頻協商，擬在吉沃尼（Jiwani）半島建立新的海軍基地，該地鄰近瓜達爾港（Gwadar），而瓜達爾港正是中國「一帶一路」計畫中不可或缺的一部分。

美國陸軍預備役部隊退役上校勞倫斯．瑟爾霖（Lawrence Sellin）在《每日呼叫者》發表文章指出，過去兩週，中國與巴基斯坦官方展開會議，要在瓜德爾港與伊朗邊界之間的吉沃尼半島上，建立海軍基地，並擴建既存的當地機場。

瑟爾霖指出，2011年5月美國在巴基斯坦殺死賓拉登，就為中巴合作埋下伏筆，一位巴基斯坦外交官承認，巴基斯坦在當年邀請中國在其南部海岸建立海軍基地，被認為是對美國軍事行動的回應，當時就有媒體報導此事，亦揭露中國同意接管瓜德爾港。

瑟爾霖提到，自2011年以來，中國已簽下瓜達爾港40年的租約，獲得擴建與經營權，並同意擴建瓜德爾國際機場，使其能應付重貨航班業務，此外，中國這些年來已駐軍東非吉布地，在當地建立第一個海外海軍基地，並在斯里蘭卡的漢班托塔港取得99年的經營權。

瑟爾霖寫道，中國外交部長王毅近期內指出，北京當局與巴基斯坦政府，有意將原挹注在中巴經濟走廊（CPEC）的570億美元，擴大範圍到阿富汗，美國五角大廈卻認為中巴雙方是為安全考量才有此舉，瑟爾霖認為，事情可能不像美國政府想得那麼簡單。

瑟爾霖談到，瓜達爾港對中國而言，不但是中巴經濟走廊成功的因素，更是「一帶一路」的關鍵，可使中國同時獲得在南亞的商業主導地位，並聯結中國在中東、非洲的戰略利益，「我想未來五角大廈對於中國在吉沃尼發展的想法會恍然大悟」。