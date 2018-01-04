香港是中國的一部分？ 學者打臉：年輕人僅0.3％這樣看

2018-01-04 00:02

〔即時新聞／綜合報導〕香港主權移交中國在去年屆滿20年，雖然中國屢屢打壓港獨，甚至透過各種方式想加強香港民眾對中國的認同，但有香港學者認為這樣反而適得其反，並引用民調指出，認為自己是「中國人」的香港民眾創下20年來最低，在18歲至29歲的受訪者中，更只有0.3％的人認為自己是「中國人」。

香港經濟學者練乙錚近日在紐約時報中文網發表〈香港真的是中國的一部分嗎？〉一文，文中引述香港大學日前進行的一項民調，詢問民眾認為自己是「香港人」、「中國的香港人」、「香港的中國人」，還是「中國人」。民調數據顯示，在18歲至29歲的受訪者中，只有0.3％的人認為自己是「中國人」，這是自1997年8月首次進行這項調查以來最低的數字。在所有年齡組中，則是只有不到31％的人認為自己是「中國人」或「香港的中國人」，越來越多的香港人似乎不再認為自己是中國人。

練乙錚也引用歷史學者徐承恩的著作指出，1842年到1997年間，香港既不受國民黨政府領導，也不受共產黨政府領導，而是由英國人統治，已經形成了一種獨立的宗教、法律和政治認同。徐承恩在著作中也提及，「香港和中國幾乎沒有多少共同之處，它們的命運也截然不同」。練乙錚認為，如同中國曾譴責西方國家殖民統治一樣，「香港人可以很快辨認出殖民主義的做法」。

練乙錚指出，北京想要藉由修改香港學校中的中國歷史課程，以及讓香港政府懲罰不尊重中國國歌的行為，來加強香港民眾的國家認同，但他認為，這反而會適得其反。政治洗腦或是愛國主義教育，反而催生了各種新政黨的產生，它們主張香港實現不同程度自治。

練乙錚提到，有幾位學者上月在香港中文大學的一個論壇上，探討他們對香港與中國大陸關係的研究，並指目前香港在政治方面並不比英國統治時期更好，在某些方面甚至可能變得更糟，讓香港自己管理自己可能會更有益。