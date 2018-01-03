金正恩為何罕見釋出善意？脫北公使：他想破壞中美合作

太永浩指出，金正恩想要破壞韓中美針對北韓核子問題的合作關係。（路透）

2018-01-03 13:51

〔即時新聞／綜合報導〕北韓領導人金正恩於今年元旦向南韓釋出善意，表示願派團參加下月於南韓平昌登場的冬季奧運會，南韓昨日則提議，雙方9日可在板門店舉行高層會談，希望成為兩韓破冰轉捩點，不過投奔南韓的前北韓駐英國大使館前公使太永浩昨日接受專訪，指出金正恩想要藉此破壞韓中美針對北韓核子問題的合作關係，北韓參加平昌冬奧也是實現這目標的手段之一。

目前在南韓國家安全戰略研究院任職的太永浩，昨日接受南韓《韓聯社》專訪時指出，金正恩透過新年賀詞對南韓釋出善意、對美國以「核威脅」言論放話，另外則是接受中國要求北韓停止核子威脅、要求韓美中斷聯合演習的「雙中斷」提議。太永浩認為，北韓接受美國反對的「雙中斷」提議，可能就是意在破壞中美就北韓核試問題的合作。

太永浩指出，北韓可能以接受中國的「雙中斷」提議為條件，要求中國為北韓與美國之間的對話創造條件，在國際社會不斷加大制裁北韓力度的狀況下，只有南韓願表態與北韓對話，北韓此舉無疑是為了尋找突破國際制裁的突破口。

至於今正恩表明有意派團參加平昌冬奧一事，太永浩分析，這代表金正恩不會只派「小規模」的代表團或選手團前往南韓，至少還會派出「藝術團」，留給事人南北韓共慶民族盛事的印象。