亡羊補牢！紐約砸15億廣設路障 防汽車衝撞恐攻

紐約市長2日宣布，未來將在市內人潮眾多的路口廣設金屬路障，防止汽車衝撞人群的恐怖攻擊再度發生。（法新社）

2018-01-03 14:03

〔即時新聞／綜合報導〕美國紐約曼哈頓去年11月發生卡車衝撞攻擊事件，釀8死15傷慘案，有鑑於使用汽車襲擊路人的恐怖攻擊日益頻繁，紐約市政府2日宣布將動用5000萬美元（約新台幣15億元）在全市主要街口裝設1500座永久性路障，未來可望減少這類事件發生的機率。

綜合外媒報導，紐約市長白思豪（Bill de Blasio）稍早公開發言表示，市政府未來將於紐約時代廣場等人潮眾多的路口增設金屬圓柱，以阻止汽車衝撞人群事件再度發生，他接著宣布，這計畫將在今年3月開始動工，範圍覆蓋了全市5個行政區，不過由於紐約市地形複雜等多項因素影響，當局並未公布裝設金屬路障的地點及時程。

報導指出，該金屬路障高約80公分，直徑約相當於成年男子的大腿粗細，2根路障之間的距離恰可讓2名行人同時輕易地通過，而不足以讓汽車駛越，當局希望藉此有效解決汽車衝撞行人的恐攻隱憂。

白思豪表示，這批永久性路障將在數年內全面完成安裝，市政府投入的資金亦包括其餘防護性設施，「設計上要能讓民眾輕易通過」他強調，「但卻能有效阻隔汽車，人們的安全必須獲得保障」。