推行藏語教育遭中國拘押 扎西文色面臨15年徒刑

藏語提倡者扎西文色遭到中國當局拘押，受國際間關注。（Tashi Wangchuk）（資料照，美聯社）

2018-01-03 12:48

〔即時新聞／綜合報導〕32歲藏語教育提倡者扎西文色（Tashi Wangchuk），2015年接受《紐約時報》訪問，談論關於西藏文化消逝、藏語教育日漸不受重視，更促請中國政府能夠加強教育，卻在2016年初遭到中共當局以涉嫌「煽動分裂國家罪」逮捕，至今被拘押2年。去年底扎西文色的委任律師梁小軍在個人推特表示，將於明天上午9點30分於玉樹中級法院開庭審理。

綜合媒體報導，扎西文色於2015年接受紐時訪問時曾強調，自己不支持西藏獨立，也不支持分裂，只想推動當地學校進行適當藏語教育、推動政府部門使用藏語；甚至讚揚習近平「幾年裡在國內提倡民主和法治」，沒想到卻在2016年1月遭到中國當局政府以「煽動分裂國家罪」逮捕入獄。

綜合媒體報導，去年12月28日，委任律師梁小軍於個人推特公佈，「青海省玉樹州中級法院通知：扎西文色煽動分裂國家一案，定於2018年1月4日上午9時30分在第二法庭開庭審理。」；中國煽動分裂罪，最高將可判15年有期徒刑。梁小軍認為，扎西文色根本就沒有「煽動分裂」意圖，「其實我覺得他的言論還是相當克制、理性、溫和的。」

扎西文於2015年5月到過北京，想提告玉樹政府官員，以迫使他們能加強藏語教學，同時尋求中國的媒體幫忙報導他在此行教育倡議，然中媒無人敢報卻引起外媒關注。梁小軍特別提到，「像這種政治性案件，其實怎麼判、判多少、什麼時候判，可能都不好按照常理去估計。」

另外，於「Students For a Free Tibet」網站發起聲援活動，要求民眾以一人一信，發送電郵等方式，向北京的大使館表示關切即將開庭的事實，希望透過全球力量能使扎西文色獲得自由。

網路發起一人一信方式，聲援扎西文色。（圖擷取自「Students For a Free Tibet」網站專頁）