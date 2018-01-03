曾陪習近平考察仕途順遂 陝西副省長閃電落馬

2018-01-03 11:37

〔即時新聞／綜合報導〕中共中紀委今上午發布通報，指陝西省副省長馮新柱涉嫌嚴重違紀，目前正接受組織審查，為2018年落馬的首名中共高官。

綜合中媒報導，現年58歲的馮新柱是陝西本土官員，其從政經歷都在陝西，這也是中共總書記習近平的故鄉。據悉，習近平曾於2015年2月赴陝西考察，時任銅川市委書記的馮新柱全程陪同，一一介紹當地發展情況。

陪同習近平考察2個月結束後，馮新柱迅速升任陝西省副省長，一舉從市委書記躍升至副省級官員，仕途大進，不料如今涉嫌嚴重違紀遭徹查，成了2018年首名落馬的中共高官。