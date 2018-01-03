「百分之120沒有狗」日本這個離島養狗會遭天譴

加唐島八神坂社前的狛犬是結合狗與獅子的神獸，不能算是狗。（擷自西日本新聞網站）

2018-01-03 10:40

〔記者林翠儀／日本報導〕位於佐賀縣唐津市的離島「加唐島」，是日本有名的「貓島」和「野豬島」，面積2.8平方公里的小島，人口僅有100多人，但野豬卻高達300多頭，豬滿為患的這座小島，自古以來禁止養狗，今年適逢12年一度的狗年，沒有狗蹤的加唐島顯得很另類，也吸引日本媒體報導。

西日本新聞的搜奇班登島尋找狗蹤，當地的漁民拍胸脯保證「本島百分之120沒有狗」。島上沒養狗的理由，並不是因為怕島上發生貓狗豬大戰，傳說在數百年前狗兒們惹惱當地重要的信仰中樞「八坂神社」，例如狗兒偷吃供品、狗兒咬了神社祭司的腳、在祭司的腳上撒尿或咬壞神殿的柱子等。

因為對神明不敬，狗兒被逐出加唐島並從此禁止島民飼養，根據當地的民俗文獻記載，50年前島民還曾合力獵捕登島的野狗，養狗會遭天譴的傳說也深植島民心中。

至今為止加唐島上仍視養狗為禁忌，返鄉的島民或旅客暫時帶狗登島尚在容許的範圍，但不可長期飼養，59歲的島民宗順子說，17年前家裡曾偷偷養過一隻小狗，但只能趁著天黑偷偷溜狗，3個月後小狗長大了再已瞞不住鄰居，最後只能哭哭啼啼地將狗送到島外給親戚收養。

島上最高齡的緒方婆婆說，島上不能養真狗，但假狗並無忌諱，她用手工縫了狗狗玩偶，不過看起來有點失真，像某種海生生物。島上的八坂神社前有兩隻「狛犬」，但這是結合狗與獅子的神獸，也不能算是狗。

沒有狗的加唐島，近年野豬數量暴增，據說是從本土游泳跨海而來，因為沒有天敵而大量繁殖，島民高齡化無力驅逐，也讓野豬無法無天破壞農作物也到處挖洞，天雨時造成土石流災害，讓島民苦不堪言。