金正恩才剛釋善意 南韓連2天致電北韓卻都沒回

在金正恩於今年元旦對南韓釋出善意後，兩韓在板門店聯絡渠道之間的互動也成為外界注目焦點之一。（美聯社）

2018-01-03 10:51

〔即時新聞／綜合報導〕北韓領導人金正恩元旦向南韓釋出善意，表示願意派團參加下月於南韓平昌登場的冬季奧運會後，而南韓昨日提議，雙方9日可在板門店舉行高層級官員會談，希望成為兩韓破冰轉捩點。不過南韓在當地時間昨日上午9點和下午4點透過板門店聯絡渠道致電北韓，並未得到回應，今日上午9點再度致電北韓，仍是未獲得回應。

根據南韓《韓聯社》報導，南韓統一部部長趙明均昨日向北韓提議9日在板門店舉行南北韓高層級官員會談，並建議透過板門店聯絡渠道進行會談議題及與會人事等事項做討論，但截自目前為止，南韓3次致電北韓皆未獲得回應。

而稍早美國《CBS》報導，北韓飛彈基地又出現動靜，似乎正要試射另一枚洲際彈道飛彈，最快本週就會進行試射，而此時北韓未回應南韓致電，難免引發外界聯想。

南韓在2016年為了抗議北韓年初進行核子試驗和發射遠程飛彈，宣佈全面中斷開城工業區營運，並撤離入駐人員，北韓隨後則是關閉板門店聯絡渠道，讓南北韓間形同陷入「斷交」，就在金正恩於今年元旦對南韓釋出善意後，兩韓在板門店聯絡渠道之間的互動也成為外界注目焦點之一。