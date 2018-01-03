一週內第四次 紐約公寓大火23傷

紐約布朗克斯區（Bronx）一處公寓發生大火。（法新社）

2018-01-03 09:41

〔即時新聞／綜合報導〕美國紐約當地時間週二清晨，布朗克斯區（Bronx）一處公寓發生大火，消防隊8小時將火撲滅，這場大火造成至少23人受傷，其中9人是兒童。

《ABC News》報導，這場大火發生在當地時間週二清晨5時30分，起火點是一樓的傢俱工場，火勢迅速蔓延。消防隊在獲報4分鐘內到場灌救，並救出住戶，最後耗時8小時才控制住火勢。這是該區一週內發生的第四次三級以上火災，起火原因仍在調查中。