2018全球最大風險？ 美智庫：中國！

美國智庫分析2018年全球10大風險，中國試圖填補美國留下的全球領導力空白，將成為今年全球最大的風險。（法新社）

2018-01-03 10:04

〔即時新聞／綜合報導〕美國智庫分析2018年全球10大風險，認為今年全球將持續陷入地緣政治衰退期，中國試圖填補美國留下的全球領導力空白，將成為今年全球最大的風險。

美國智庫歐亞集團（Eurasia Group）公布2018年全球10大風險預測報告，該集團主席布雷默（Ian Bremmer）在電話會議上表示，由於美國在全球的領導力空白越來越明顯，中國希望填補這個空白，但這可能給全球帶來最大的風險。

布雷默指出，「他們（中國）不會想重建美國的秩序，他們要建的是非常不同的，非常有競爭性的，甚至是對抗性的（體系）。」歐亞集團的報告不忘酸美國總統川普，「中國目前的政治模式越來越強大，而美國卻在削弱。加上中國目前的領導人是毛澤東以來最強大的領導人，而川普卻是現代史上最弱的美國領導人，所以你看到的會是全球秩序的重組。」

另外，美國與北韓之間的關係，被認為是第二大風險，布雷默認為，北韓掌握打擊美國本土的核彈能力，可能會促使北韓更加願意進行談判，「你的地位更強大的時候，你是願意進行談判，看看以色列就知道了。」

其他幾個風險還包括，全球科技冷戰、墨西哥問題、美國與伊朗關係、部分團體和機構的衰退、經濟保護主義的升級、英國脫歐、東南亞各國的身分認同、恐怖主義和激進主義等。