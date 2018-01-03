盯上台灣國防產業？中國福建代省長出身軍工體系

中國4省市一把手異動。圖為調任福建代省長唐登傑，出身軍工體系。（圖擷取自網路）

2018-01-03 07:25

〔即時新聞／綜合報導〕中國地方政府高層人事進入密集調整期，昨天有天津市、重慶市、吉林省、福建省4省市一把手同步更換，國家主席習近平親信接掌地方政權；其中，福建省長由軍工體系出身的唐登傑掌權，兩岸軍事敏感度增高。

昨天發布更動的人事，包括張國清擔任天津市代市長、景俊海出任吉林省代省長、唐良智出任重慶代市長，唐登傑為福建省代理省長。

綜合媒體報導，其中最受矚目的是，原任北京市委副書記景俊海出任吉林代省長，今年57歲的景俊海曾經在2012年主導修建習近平父親習仲勳在陝西的陵園，並長期在陝西任職，2015年入京任中宣部副部長，2017年4月受提拔為中共北京市委副書記。

福建省是習近平最熟悉的地方之一，前福建省長于偉國已在去年10月28日調升福建省委書記，遺缺由唐登傑代理，1964年出生的唐登傑出身軍工、科技體系，曾經是上海最年輕的副市長，並在2011年擔任中國軍工龍頭「中國兵器裝備集團」總經理、董事長，在2017年5月調任工信部擔任副部長、兼任國家航天局局長、國家國防科技工業局局長。