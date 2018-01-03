中共密件宣示捍衛北韓政權 美國務院關切

美國記者葛茲揭密指出，中共要不惜一切代價捍衛北韓的主權和領土完整，而且只要北韓承諾不再進行新的核試驗，中共向北韓保證會加大對北韓的經貿和軍事支持。（資料圖 法新社）

2018-01-03 05:03

〔駐美特派員曹郁芬／華府2日報導〕美國記者葛茲今天在報導中引用中共中央辦公廳的絕密文件指出，中共不但要不惜一切代價捍衛北韓的主權和領土完整，而且只要北韓承諾不再進行新的核試驗，中共向北韓保證會加大對北韓的經貿和軍事支持。

美國國務院今天回應媒體查證時表示，他們注意到了這項報導並仔細檢視中。如果屬實，此事顯然將深受關切。

這份5頁的文件，標題是「中共中央辦公廳關於我國與朝鮮民主主義人民共和國就進一步深化解決該國核問題展開溝通協調工作的決定」。葛茲在「自由燈塔」的報導中表示，文件出自一位過去與中共情報界有連繫的人士。由於葛茲與逃亡在美的郭文貴互動頻繁，不排除這份文件出自郭文貴之手。

根據這份致中聯部的文件，中共中央辦公廳表示，北韓不僅是中國抵禦西方敵對勢力的重要軍事緩衝地區，「而且對我黨領導的中國特色社會主義制度而言，朝鮮所處的重要戰略地位亦是無可取代的。」為此，「我黨和國家必須不惜一切代價捍衛朝鮮的主權和領土完整，切實保障朝鮮政權的穩定和延續．．．」。

這份文件表示，北韓在未徵求中國同意下執意進行第6次地下核試驗，對國際社會造成重大負面影響，聯合國安理會去年9月11日通過了更強大的制裁決議案，中共認為這類決議不但不可能迫使北韓放棄核武試驗，反而更堅定了北韓發展核武的決心和意志，加劇朝鮮半島局勢的惡性循環。

中共中央辦公廳指示中聯部要向北韓強調中國保衛朝鮮政權的決心，並以擴大軍事和經濟援助換取北朝在核武問題上做出實質讓步。為防止北韓崩潰以及由此引發的與以美國為首的西方敵對勢力在朝鮮半島出現直接的軍事對峙，中俄等國會運用一切外交和軍事牽制手段來防止朝鮮半島「生亂生戰」，中俄對朝鮮半島的亂局不會袖手旁觀。文件中指出，理論上以美國為首的西方國家以軍事手段推翻北韓的可能性是不存在的，但北韓的不斷挑釁使中國遭到難以承受的巨大國際壓力。

這份文件指示中聯部向北韓保證，只要北韓暫停核試驗，中國立即會大力促進對北韓的貿易增長，對於受國際制裁的商品如石油，除了直接涉及核試驗的商品除外，在充分保障北韓內需的情況下，中國僅會做象徵性處理或懲罰。

第二、中國依據聯合國決議關閉北韓在中國的企業後，暫時不限制北韓委託中國對北韓貿易中介機構或經第三地繼續與中國展開相關貿易活動。中國還承諾2018年對北韓援助資金要比2017年成長15%，未來5年的每年成長率都不低於10%。

這份文件表示，中國有關暫停提供所有與北韓有關銀行業務的規定，只限於中央直屬的國有銀行與部分地方銀行。中國還承諾要增加對北韓的軍事援助，提供朝鮮更先進的中短程彈道飛彈，子母彈等高端軍事科技。

中共表示不會要求北韓立即放棄核武，但也警告北韓在核武問題上要適可而止，否則未來不排除單方面對北韓高層領導人或家族成員的懲罰措施。