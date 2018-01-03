美國西部持續天寒地凍 多人失溫死亡

2018-01-03 00:30

〔中央社〕破紀錄北極寒流持續發威，美國洛磯山脈以東大部地區今天仍維持酷寒，已傳出多起死亡案例。但除美國東北地區，各地氣溫預計在24小時內回暖。

路透社報導，寒流不僅造成許多學校停課，在跨年週末更奪走4條人命。美聯社則報導，一周來寒流已造成9人喪生。

美國國家氣象局（National Weather Service）今天發出大風降溫警告。從蒙大拿州東部到中西部各地，以至大西洋沿岸、美國東北部和美國深南部，都將出現危險低溫。

低於正常溫度攝氏11到17度的嚴寒料將侵襲美國東半部，愛阿華、麻薩諸塞、印第安納、俄亥俄和北卡羅來納等州許多學區，皆已取消或延後開學。

根據「密爾瓦基哨兵日報」（Milwaukee Journal Sentinel），當地有2名男子分別因低溫而死。地方新聞媒體報導，西維吉尼亞州查爾斯頓（Charleston）地區有一街友遺體在門廊上被人發現；底特律則有另一男子死於教堂外，警方表示他可能遭凍死。

美聯社報導，警方認為，北達科他州俾斯麥市（Bismarck）一起死亡案例也可能由天寒造成。這名男子的遺體在河流附近被人發現。

聖路易市（St. Louis）警方表示，昨天晚間在一個垃圾箱發現一名遊民的遺體，顯然因為氣溫降到攝氏零下12度而凍死；威斯康辛州馮杜拉克市（Fond du Lac County）警方也說，昨晚在湖邊發現一位27歲女子的遺體，可能死於曝露在低溫下。

過去幾天來，全美許多地區屢創低溫紀錄。內布拉斯加州奧瑪哈（Omaha）氣溫達攝氏零下29度，締造130年來新低；南達科他州亞伯丁（Aberdeen）則以攝氏零下36度低溫打破1919年創下的紀錄。

在蒙大拿州東北部，體感溫度最低已降至攝氏零下50度。至於明尼蘇達州的杜魯斯市（Duluth），體感溫度則降至攝氏零下38度。杜魯斯市向來以冬季惡寒著稱。

寒流將在今天過後跨越美國大部分地區，但美國東北部將在4日或5日迎來另一波北極寒潮，重演惡劣寒天。