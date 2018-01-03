美媒揭中共機密文件 中國未要求去核化還想軍援北韓

2018-01-03 00:34

〔即時新聞／綜合報導〕美國媒體週二（2日）公布一份中共內部機密文件顯示，中共去年9月決議，如果平壤停止進一步核試，將增加對北韓防禦性軍事建設，提供中短程彈道飛彈等軍事技術援助。

這份文件由美國保守派政治新聞網站「華盛頓自由燈塔（Washington Free Beacon）」公布，其在2012年上線後，曾數次揭發中國政府機密消息。週二公布的機密文件是在北韓最近一次核試12天後發出，內容提到中國允許北韓保有目前的核武庫，顯然與中國宣稱尋求朝鮮半島無核武的立場互相矛盾。

根據「華盛頓自由燈塔」指出，這份由中共中央辦公廳在2017年9月15日發出的第94號文件中指出，北韓所處的重要政治戰略地位是無可取代的，中國必須不惜一切代價捍衛北韓主權和領土完整、切實保障北韓政權的穩定和延續。

文件指出，北韓目前無須立即放棄核武器，只要承諾不再繼續開展新的核試驗並立即付諸行動，中國方面將加大對北韓的援助。軍事上，向北韓提供諸如中共解放軍更先進的中短程彈道飛彈、子母彈等高端軍事科學技術，協助加強北韓維穩。

文件顯示，中共也決議將進一步加大對北韓民生與基礎建設的援助，2018年相關援助資金將比2017年增加15％，往後5年內每年還將比前一年增加不低於10％。有關暫停提供所有與北韓有關的銀行業務規定，將僅限於中共中央直屬的國有銀行和部分地方銀行。

根據這份文件，中國領導人還同意提供新的保證，不會讓北韓政府垮台，針對聯合國決議要求停止向北韓運輸石油和天然氣，北京計劃「象徵性地」實施制裁。

文件也顯示，中共擔憂以美國為首的西方敵對勢力在朝鮮半島上出現軍事對峙，中國和俄羅斯等國家勢必會盡一切有效手段，這包括外交斡旋與軍事牽制，讓美國等西方國家企圖與軍事手段武裝挑釁，甚至推翻北韓政權的可能性不存在。