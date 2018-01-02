金正恩新年演說精心打扮 韓媒：模仿他阿公

金正恩元旦發布新年演說，身穿一套亮色系灰色西裝。據分析，這個打扮與金日成上世紀60年代擔任北韓領導人時間的穿著相似。（法新社）

2018-01-02 23:10

〔即時新聞／綜合報導〕北韓領導人金正恩元旦發布新年演說，不同於平常的黑衣形象，他身穿一套亮色系灰色西裝示人，這個打扮與他爺爺金日成相似，有專家指出，金正恩的灰西裝可能設計用來轉移負面注意力。

《朝鮮日報》報導，金正恩已連續6年發表新年演說，今年再次以有框眼鏡和正裝打扮現身演講台，不同以往的是，他穿了一套灰色西裝，配戴灰色領帶。

據分析，這個打扮與金日成上世紀60年代擔任北韓領導人時間的穿著相似。南韓漢陽大學現代南韓研究所研究員崔京熙說，「此舉意在刺激被人民廣為認可的、相對富裕的20世紀60年代金日成時代的鄉愁。」

《路透》援引南韓政府智庫韓國統一研究院（Korea Institute for National Unification）分析指出，北韓似乎在金正恩的形象上煞費苦心，「從先前的暗色毛裝轉為較軟調的灰色西服，可能意圖強化金正恩在演說中強調的和平訊息。」

形象塑造與領導顧問金健熙（Kim Gun-hee，音譯）說，金正恩核試與飛彈試射激起全球關注，灰西裝可能設計用來轉移一些這樣的負面注意力，「我們會建議處於困境或遭不利傳聞所苦的客戶，穿白色或灰色。」

南韓釜山大學政治學教授凱利（Robert Kelly）告訴《紐約時報》，金正恩打扮得像一個穿著亞曼尼（Armani）的銀行家，「很多人猜測，他試圖讓北韓看起來更現代，與世界的聯繫更密切。他父親的中山裝在21世紀看起來很可笑。」