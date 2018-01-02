女廁大排長龍？這間公廁神設計 男廁變身即刻救援

2018-01-02 22:48

〔即時新聞／綜合報導〕每逢假日，觀光景點的廁所總是一位難求，尤其女廁更是大排長龍，中國杭州有座公廁祭出妙招，將男、女廁中間設一道活動門，必要時，8間男廁可變女廁。特殊設計令網友大讚「比男女共用的廁所好」、「人性化」。

綜合中媒報導，杭州商業區的「錢江新城」周邊公共廁所不多，且集中在附近的劇院、商場等店家內。為了解決公廁不足的問題，並考量男女如廁需求，錢江新城管委會工程建設管理處人員盧彤說，「女性廁所有嚴重不足時，透過活動門將部分男廁的位子供給女廁使用。」而為增添氣氛，廁所內部畫上江南的水墨風景，讓如廁民眾感覺清新、淡雅。

這公廁設有男廁19間、女廁22間，比例約為1：1.2，另外設有母嬰室。男女廁所中間及男廁所中間各有一道活動門，當女廁位嚴重不足時，就會關閉男廁中間的活動門，打開男、女廁間的活動門，8間男廁當場變成女廁，女廁位最多增至30個，男廁位減至11個。

新穎的公廁設計引起網友熱烈討論，「比較有人性化」、「這設計比較好，比男女共用的好」，但也有人擔心會增加偷窺機會，「平時會不會有人利用移門偷窺？」、「移門是只有工作人員能操作嗎？」。對此，盧彤說，廁所間的活動門透過手動調節，用機械鎖開關，鑰匙由廁所管理員保管，是否需要調節，也由管理員按實際情況決定。