中國頒令禁「洋垃圾」 英國頓現垃圾危機

中國在本月正式啟動新法規，禁止進口所謂的「洋垃圾」，讓一年出口50萬噸塑膠廢料ˊ至中國的英國，頓感危機。（路透）

2018-01-02 23:08

〔即時新聞／綜合報導〕英國過去每年都會將50萬噸的塑膠廢料，送到中國回收處理，但現在中國頒布禁令，不再允許進口塑膠廢棄物，宣布終止這項交易。英國回收協會（UK Recycling Association）表示，英國目前沒有能力處理大部分的廢棄物，不知道如何應對。

《BBC》報導，2014年至2016年，英國每年出口約80萬噸的塑膠廢料，其中約50萬噸運往中國與香港。但在本月，中國正式啟動新法規，禁止進口所謂的「洋垃圾」，試圖進行產業結構升級。英國回收協會（UK Recycling Association）表示，英國目前沒有能力處裡大部分的廢料。

回收協會行政總裁西蒙・艾林（Simon Ellin）表示，英國的廢棄物中，有55%的紙和22%的塑膠，他不知道短期內如何因應這個問題。艾林說：「這對我們來說是一大打擊，是我們這個行業的一個轉折點。‧‧‧我們在英國根本就沒有這個市場，這意味著我們的行業將發生重大改變。」

英國地方政府協會（Local Government Association）的彼得・弗萊明（Peter Fleming）則表示，很明顯焚化需要擔當一部分的角色，但長期來說，仍需要一個更為聰明的廢棄物處理策略。

但焚化勢必會引來環保團體的不滿，政府目前正在就一次性使用塑膠徵稅，以及針對塑膠瓶儲藏計劃問題，向行業機構進行諮詢。英國環境食品及農村事務部大臣戈夫（Michael Gove）也表示，他的長遠計劃是要減少塑膠在經濟當中的比重，減少不同塑膠的數量，並增加回收率。

但目前英國仍不清楚，要如何達到如此長遠的目標，以及要如何處理，中國禁令帶來的短期問題。