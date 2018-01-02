產量減少、產地動盪 原油開年價創4年來新高

受到伊朗反政府活動，以及石油輸出國家組織「OPEC」和俄羅斯持續減少供油量影響，國際原油創下自2014年以來最為強勁的開年價格。（路透）

2018-01-02 21:37

〔即時新聞／綜合報導〕國際原油今（2）日創下自2014年以來最為強勁的開年價格，受到伊朗反政府活動，以及石油輸出國家組織「OPEC」和俄羅斯持續減少供油量影響，原油價格勁揚至2015年年中以來的新高點。

綜合外媒報導，在格林威治時間上午7時47分（台灣時間下午3點47分），美國西德州原油指數的「CLc1」原油期貨價格來到每桶60.63美元，較2017年12月29日收盤價上漲0.4%，盤中高點落在60.74美元，達到2015年6月以來的新高點。

英國布蘭特原油指數的「LCOc1」期貨價格開盤報每桶67.18美元，相較於前一個交易日的收盤價上漲0.5%，且盤中觸及2015年5月高點的67.29美元，報導指出，這是自2014年1月以來，這2個原油期貨開年價格首次突破每桶60美元。

美國賓州「Schork Report」金融訊息公司指出，伊朗的反政府人士造成其國內動盪不安，成為2018年原油價格的利多契機；新加坡證券公司「Oanda」高級分析師傑弗里．哈雷（Jeffrey Halley）表示，「全球原油庫存下降，經濟成長強勁，抵銷北海原油管道重啟與利比亞再度提供原油所帶來的影響」。

報導指出，北大西洋的北海原油管道已在2017年12月30日全面重啟，且阿拉伯國家主導的石油輸出國家組織「OPEC」與俄羅斯，從2017年1月以來進行原油減產以支撐價格，預計該計畫亦涵蓋2018年全年；美國商業原油庫存，比去年3月份的歷史高點下降近20%，來到4.31億桶。

報導分析，國際市場上對於原油的強烈需求，持續支撐原油價格，但還是有壓力來源，美國的原油生產量有突破每天1000萬桶的可能性，巴克萊銀行（Barclays）認為，美國恐使原油再度生產過剩，需要密切注意；2017年底美國原油產量自2016年中期以來，已增加近16%，產量達每日975萬桶。