外星人來跨年？ 英國天空現神秘耀眼綠色火球

2018-01-02 13:57

〔即時新聞/綜合報導〕就在英國民眾為跨年做準備時,天空中的神祕景象卻嚇傻了許多英國人!

12月31日英國天空出現了一顆耀眼的綠色火球劃過天際,而且離地並不遠,目擊此畫面的民眾驚呼連連,拍下此畫面上傳到網路上,掀起一陣討論熱潮。

綜合外媒報導,這顆神秘的綠色火球劃過天際後,許多目擊民眾紛紛將影片上傳到網路上,引起了一陣廣大討論,甚至有人認為是「外星人造訪地球」。而國際流星組織(IMO)於推特上表示,針對這個綠色火球,他們總共收到570份公共報告,至少有700人目擊,而且這個飛行物體的速度相當的慢,而且高度相當靠近地面。

不過,IMO也打破幽浮迷的迷思,認為這只不過是一顆隕石而已,可能是來自於12月22日至1月17日發生的「象限儀座流星雨」。(Quadrantid Meteor Shower)

Probably one of the last bright fireball of 2017, but what a fireball! More than 150 witnesses reported a very bright meteor observed around 17h 35min UT, on Dec 31, and reports keeps coming in! https://t.co/E30Q9PsMVo

If you observed it, please report! https://t.co/EWCUz6FcK1 pic.twitter.com/wyRaK4dIYk