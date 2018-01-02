外星人來跨年？ 英國天空現神秘耀眼綠色火球

12月31日英國天空出現了一顆耀眼的綠色火球劃過天際，而且離地並不遠，目擊此畫面的民眾驚呼連連，拍下此畫面上傳到網路上，掀起一陣討論熱潮。（圖翻攝自影片）

2018-01-02 13:57

〔即時新聞／綜合報導〕就在英國民眾為跨年做準備時，天空中的神祕景象卻嚇傻了許多英國人！

12月31日英國天空出現了一顆耀眼的綠色火球劃過天際，而且離地並不遠，目擊此畫面的民眾驚呼連連，拍下此畫面上傳到網路上，掀起一陣討論熱潮。

綜合外媒報導，這顆神秘的綠色火球劃過天際後，許多目擊民眾紛紛將影片上傳到網路上，引起了一陣廣大討論，甚至有人認為是「外星人造訪地球」。而國際流星組織（IMO）於推特上表示，針對這個綠色火球，他們總共收到570份公共報告，至少有700人目擊，而且這個飛行物體的速度相當的慢，而且高度相當靠近地面。

不過，IMO也打破幽浮迷的迷思，認為這只不過是一顆隕石而已，可能是來自於12月22日至1月17日發生的「象限儀座流星雨」。（Quadrantid Meteor Shower）