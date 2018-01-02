美國舊金山貨車撞傷7人 駕駛只會說廣東話

美國舊金山元旦竟發生了貨車衝撞行人的意外，有7個人因此受傷。（圖取自FOX NEWS）

2018-01-02 11:30

〔即時新聞／綜合報導〕狂歡跨年夜剛過，美國舊金山元旦竟發生了貨車衝撞行人的意外，有7個人因此受傷，而貨車司機已被警方攔下並接受偵訊，但由於他只會說廣東話，警方目前正找了翻譯員幫助了解案情，目前只排除與恐攻有關的可能。

據《CBS》報導，當地時間1日下午約3點30分時（約台灣時間2日上午7點30分），一輛貨車行經Geary Boulevard與21大道附近時，由於未遵守交通規定，撞上了2名行人和2輛汽車，共造成7人受傷。而遭撞的其中一輛汽車上載著1家5口，所幸全數只受輕傷。而兩名遭撞的行人均受到重傷，其中一名肺部遭穿刺，肋骨嚴重斷裂。