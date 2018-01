美國舊金山貨車撞傷7人 駕駛只會說廣東話

2018-01-02 11:30

〔即時新聞/綜合報導〕狂歡跨年夜剛過,美國舊金山元旦竟發生了貨車衝撞行人的意外,有7個人因此受傷,而貨車司機已被警方攔下並接受偵訊,但由於他只會說廣東話,警方目前正找了翻譯員幫助了解案情,目前只排除與恐攻有關的可能。

據《CBS》報導,當地時間1日下午約3點30分時(約台灣時間2日上午7點30分),一輛貨車行經Geary Boulevard與21大道附近時,由於未遵守交通規定,撞上了2名行人和2輛汽車,共造成7人受傷。而遭撞的其中一輛汽車上載著1家5口,所幸全數只受輕傷。而兩名遭撞的行人均受到重傷,其中一名肺部遭穿刺,肋骨嚴重斷裂。

The scene @ Geary Blvd & 21st Ave in the #RichmondDistrict, where seven people - including passengers & pedestrians - were injured in a collision involving a truck. Two serious injuries reported. #CitizenSF pic.twitter.com/C3LWM6fqEs