被讚「真正的MVP」 清潔工掃除時代廣場50噸垃圾

為了清除多達50頓的垃圾，清理工作預計需要12至16小時，許多網友也在推特上讚賞清潔人員，並為他們打氣：「你們是真正的MVP！」（路透）

2018-01-02 11:21

〔即時新聞／綜合報導〕美國紐約時報廣場的跨年倒數活動可說是全球所有跨年活動的「壓軸」，今年有超過100萬人共襄盛舉，當時代廣場水晶球綻放炫麗色彩、緩緩降下後，現場歡樂氣氛到達最高點，不過在狂歡過後，留在時報廣場的卻是50噸垃圾。

根據美國《赫芬頓郵報》報導，在今年水晶球落下的瞬間，時報廣場上空同時也灑下了約1360公斤的繽紛紙花，雖然現場紙花紛飛，但隨之而來的卻是後續清理的大問題。紐約市衛生局表示，除了紙花之外，還有飄帶、派對帽、菸蒂、食物容器等各種民眾隨手亂扔的東西，垃圾總量預估50噸，但和去年差不多。

紐約市衛生局指出，為了解決這50噸垃圾，派出了249名清潔人員善後，搭配30輛掃街機、58部吹葉機、44輛垃圾車，整個清理工作則預計需要12至16小時。而許多網友也在推特上讚賞清潔人員，並為他們打氣：「你們是真正的MVP！」

現場紙花紛飛，但隨之而來的卻是後續清理的大問題。（路透）