我是農民的兒子... 中國貪官反省錄成幹話大全

中國貪官被要求寫懺悔錄，警惕其他官員引以為戒，但許多懺悔錄成充斥著空泛虛假之詞的「八股文」，挨中國官媒痛批。（美聯社）

2018-01-02 10:40

〔即時新聞／綜合報導〕中國近年來嚴打貪官，許多「大老虎」落馬後，被要求寫懺悔錄，讓人引以為戒，但許多涉貪官員寫的懺悔錄，充斥著空泛虛假之詞，這些「八股文」遭中國官媒批，要是不看文章標題，實在看不出這是在懺悔。

據中國官媒《人民日報》報導，因貪汙被查獲而下台的官員，被要求以書面形式自陳己過、悔罪自新，這些懺悔錄用來警惕其他官員不要重蹈覆轍，但有記者查閱涉貪官員的懺悔錄時，發現許多文章都千篇一律，通篇陳詞濫調，對問題輕描淡寫，故意避實就虛，成了堆砌辭藻的「八股文」。

許多涉貪官員的懺悔錄，開頭就寫道，「我是農民的兒子」、「小時候家裡很窮」之類詞語，還有許多諂媚之語，如「我已違紀違法，黨永遠是我心中的紅太陽，照耀我走到人生盡頭」，而對涉貪原因，則以官場陋習、潛規則、交友不慎等理由開脫，對於自己貪汙之責輕輕一筆帶過。

甚至有懺悔錄成了涉貪官員宣揚自己政績的公關稿，自我表揚稱，「我把一個落後地區的測繪工作帶到了全國前列，每年服務總值以2位數百分比增長，職工收入逐年增加」，完全不見悔過之心。

《人民日報》痛批，這些涉貪官員在職時就擅長欺瞞，落馬後他們故技重施，想憑藉言辭上的「小聰明」來給自己留面子，在懺悔錄中仍滿紙虛情假意，沉浸於對往日手握權力的回味，「要是不看文章標題，實在看不出這是在懺悔。」