川普新年第一推超火爆 嗆要中斷對巴國金援

2018-01-02 10:12

〔即時新聞/綜合報導〕愛用推特的美國總統川普,在2018年的第一推,並不是什麼恭賀大家新年快樂的吉祥話,而是對巴基斯坦猛烈開砲,稱美國愚蠢地援助巴基斯坦上百億,這樣的行為絕不會再持續下去。

川普在推特上寫道,「美國愚蠢地在這15年來援助巴基斯坦330億美元,但除了謊言和欺騙,我們什麼都沒有得到!且還把我們的領導人當成笨蛋。」

川普砲轟,美國在阿富汗打擊的恐怖份子,都受到了巴基斯坦的幫助,等同是給了他們一塊安全淨土,威脅要中斷對巴基斯坦的援助。

The United States has foolishly given Pakistan more than 33 billion dollars in aid over the last 15 years, and they have given us nothing but lies & deceit, thinking of our leaders as fools. They give safe haven to the terrorists we hunt in Afghanistan, with little help. No more!