德國轉型正義！96歲阿公曾是納粹親衛隊將入獄

前納粹黨武裝親衛隊成員奧斯卡‧格呂寧（Oskar Gröning）前年被法院判4年徒刑，上月底德國聯邦憲法法院又做出裁決，雖然格呂寧現年已高齡96歲，但他仍須入獄服刑。（美聯社）

2018-01-02 09:40

〔即時新聞／綜合報導〕德國落實轉型正義！前納粹黨武裝親衛隊成員奧斯卡‧格呂寧（Oskar Gröning）前年被法院判4年徒刑，上月底德國聯邦憲法法院又做出裁決，雖然格呂寧現年已高齡96歲，但他仍須入獄服刑。

綜合外媒報導，德國憲法法院上月29日判決，格呂寧近期必須入獄服刑，雖然日前格呂寧以健康理由申請「暫緩監禁」，不過遭到法院駁回，德國憲法法院不採信入獄將會對他的健康造成危險，並強調獄中提供的醫療措施，足以應付其可能發生的疾病。

格呂寧為前納粹黨武裝親衛隊成員，遭法庭以協助、夥同（aiding and abetting）謀殺二戰期間奧斯威辛集中營30萬猶太人的罪名判刑4年。憲法法院強調，由於格呂寧犯下嚴重罪行，因此落實國家司法追究，意義重大。

過去格呂寧擔任奧斯威辛集中營（Auschwitz concentration camp）守衛，他的具體案件包括涉及1944年的「匈牙利行動」等，當大批匈牙利猶太人被送到奧斯威辛時，他的任務是穿制服、攜武器看管行李等，雖然格呂寧辯稱沒有「親身參與」殺害任何猶太人，但法院認為他在知情下，自願執行看管任務，且穿制服、佩槍枝等，讓被遣送者心生畏懼，因此實際上讓猶太人被運往毒氣室，遭屠殺的過程，得以「順利、迅速」執行。

德國漢諾威的法務辦公室發言人凱瑟琳（Kathrin Söfker）表示，96歲的格林寧很快就會被送進監獄服刑，德國憲法法院也駁回格呂寧的律師所提上訴，並特別看重這起二戰期間「協同謀殺」猶太人的案件。