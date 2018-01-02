手術到一半 強國醫生要求「加價」才繼續

中國雲南省一名男子日前手術進行到一半時，竟被院方醫療人員要求「加價」，否則將無法進行手術。（圖擷自新華網）

2018-01-02 07:30

〔即時新聞／綜合報導〕超狂！中國雲南省文山市一名男子日前在醫院接受手術，手術進行到一半時竟被院方中斷，醫療人員突然要求他「加價」1萬8000元人民幣（約新台幣8.3萬元），否則將無法進行手術。

綜合中媒報導，文山市一名王姓男子日前在文山東方醫院進行手術，醫療人員竟突然中斷過程，要求他繳納近1萬8000元人民幣手術費，才能繼續把手術完成，隨後拿出協議書讓王男簽字並按手印，王男當下非常慌亂，只好先按手印以完成手術。

王男表示，他先在手術台上用微信轉帳4000元人民幣，在手術結束後，幾位醫生護士要求他先寫下欠條才能出門，並需先付款後治療，因此又繳納了14480元人民幣手術費。

王男事後打電話給文山市衛生計生監督執法局投訴。該局指出，目前此事已得到了妥善處理，經工作人員協調，醫患雙方達成了和解，醫院退還了王先生1萬元人民幣醫療費用，並承諾後期為他免費治療。同時醫院也受到了相應處罰，並進行了停業整頓。

院方則喊冤，王男做的手術名為脫細胞異體真皮手術，價格約16600元人民幣，在手術操作流程上，醫生是經王先生簽字同意後才進行手術的。