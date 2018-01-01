2018全球近39萬元旦寶寶 一半以上在這9國

2018-01-01 23:43

〔即時新聞／綜合報導〕聯合國兒童基金會（The United Nations Children's Fund，UNICEF）今天指出，在2018年的第一天，估計全世界會有約38.6萬名新生兒來到這世界，而全球有一半以上的新生兒，會落在9個國家。此估計數字來自於聯合國公佈的《2017世界人口展望》報告。

聯合國兒童基金會估計，2018年全球的元旦寶寶，約90%會出生在未開發地區，另外有9個國家囊括了一半以上的元旦寶寶，分別是：印度（69070人）、中國（44760人）、奈及利亞（20210人）、巴基斯坦（14910人）、印尼（13370人）、美國（11280人）、剛果民主共和國（9400人）、衣索比亞（9020人）、孟加拉（8370人）這9個國家。

聯合國兒童基金會指出，雖然很多寶寶能活下來，但有些寶寶連第一天都活不過，根據該機構估計，2016年有約2600名新生兒在出生24小時後死亡，有近200萬名新生兒，他們的第一週也是最後一週。

聯合國兒童基金會指出，還有260萬兒童未能滿月，其中有80%死於可避免或可排除的原因，像是早產、分娩過程中的併發症，或是感染敗血症、肺炎等。

聯合國兒童基金會呼籲各國政府以及合作夥伴，共同努力挽救數百萬名兒童的生命。