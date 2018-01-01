中國全面監控再進化 上海研發新系統憑舊照逮人

2018-01-01 23:26

〔即時新聞／綜合報導〕中國「天網」系統曾在7分鐘抓到挑戰者，展現其強大的監控能力，且中國運用各種手段蒐集民眾的DNA，建立起全球最大的DNA資料庫。如今1間上海科技科新研發1個辯識系統，輸入目標人物的舊照，系統不僅能成功辨識，且立即顯示此人的手機號碼、身分證字號、被監視器拍下的畫面。「天網」、DNA資料庫、新系統的結合，將為中共政權佈下嚴密的監控網。

據《財新網》報導，1名《財新網》記者實際測試，由上海白虹軟件科技公司研發的辨識系統。他提供1張10幾歲的舊照，測試人員將照片放入後台掃描後，系統自動顯示該名記者的個人資料，如：手機號碼、身分證字號，以及進入白虹軟件公司被監視器拍到畫面。

對這套辨識系統的強大，白虹軟件董事長胡力和表示，系統有3個主要的功能，分別是「車過留牌、人過留臉、機過留號」。且提供給中國公安單位的內部數據庫，依據3個數據辨別訊息，即可完全鎖定目標對象。

報導也指出，中國近年來對人工智慧（AI）的視覺應用層面越來越重視。從中央到地方，以公安系統為主的安全防護市場，投入的技術偵查資金逐年增長。且據知情人士透露，福建福州市公安部門甫完成人民幣8億元（新台幣36.5億元）的人臉識別系統招標；上海市公安部門在未來3年的相關預算更高達數百億元。