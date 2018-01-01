沙烏地阿聯開徵增值稅 波斯灣國家創舉

2018-01-01 22:47

〔中央社〕波斯灣原油產國長久來以能提供國民從出生到死亡的免稅福利體系自豪，但沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國今天首開先例，開始對大多數商品和服務課徵5%的增值稅。

法新社報導，由於全球油價持續下跌，導致波斯灣油國預算赤字大增，過去2年這些國家已採取一連串因應措施。分析師預估，上述最新行動將令兩國在2018年共增加210億美元稅收，相當於兩國國內生產毛額（GDP）的2.0%。

除了增值稅之外，沙烏地阿拉伯還無預警宣布調高汽油價格，最高漲幅達127%，且自1月1日零時起立即生效。這項消息令國內駕駛人遭逢多一項打擊。

沙烏地和阿聯這2個超級富國是購物天堂，其中阿聯大城杜拜擁有歷史悠久的年度購物節，每年吸引全球人潮前來當地浮華的消費殿堂搶購折價品。

如今2國開徵增值稅，將帶來重大改變。沙烏地和阿聯要求所有全年獲利達10萬美元（約新台幣296萬元）的企業，必須登記繳交增值稅。

由於開徵增值稅料將伴隨零售價格上漲，沙烏地阿拉伯政府為協助貧窮國民因應，已提列數十億美元特殊經費。

巴林、科威特、阿曼和卡達等其餘4個波斯灣國家也承諾將課徵增值稅，但開徵時間已延後至2019年初。

所有波斯灣國家都未課徵任何個人所得稅，且目前全都沒有任何課徵計畫。

石油收入占沙烏地政府預算超過90%，占阿聯預算的80%。國際貨幣基金（International Monetary Fund）曾一再呼籲波斯灣國家分散收入來源，降低對石油的依賴。