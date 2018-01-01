「守護香港」示威入夜 抗議群眾留守、警方暫不清場

香港今日的「守護香港元旦大遊行」入夜後仍持續，根據最新消息，仍有示威者停留在「公民廣場」不散，與警察、保安對峙。（歐新社）

2018-01-01 22:49

〔即時新聞／綜合報導〕香港在今（1）日舉辦「守護香港元旦大遊行」，表達反對中國打壓與「一地兩檢」等訴求，警告中國不要干涉香港事務，破壞香港自治。根據最新的消息，入夜後仍有示威者停留在「公民廣場」不散，目前有20名的示威民眾在升旗台上留守，與12名保安、約20名警察對峙。

根據《蘋果》報導，「公民廣場」僅在假日開放，給民眾申請使用，應在晚間11時關閉。但根據現場消息，警方可能暫時不會清場，要等待行政署的要求才會行動，加上目前示威者表現平靜，並沒有叫囂的行為，警方並未做出驅趕的行動。

號召遊行的是香港「民陣」，召集人葉志衍表示，對於今日仍有1萬人願意放棄假期、走上街頭，讓他感到鼓舞，他同時譴責遊行前將標語撕除的人「野蠻」。對於警方只開放部分行車線，予以遊行，葉志衍建議，警方應按照當天的遊行人數，決定開放多少行車線，而非僵化的只開放一條。

對於有示威人士衝進廣場內旗桿的位置，並與警方、保安對峙，葉志衍表示並不知情，民陣並不會呼籲他們離開，但會與他們保持聯絡，在需要時提供支援。

根據主辦單位表示，今日大約有1萬人參與遊行示威，不過警方的說法則稱是6200人參與，遊行示威的過程大致和平。