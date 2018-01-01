加泰隆尼亞獨立風波 西班牙：虛耗10億歐元

西班牙經濟部長金多斯（Luis de Guindos）週一（1日）表示，加泰隆尼雅獨立風波，讓西班牙虛耗了10億歐元（約356億新台幣）。（美聯社）

2018-01-01 23:00

〔即時新聞／綜合報導〕西班牙經濟部長金多斯（Luis de Guindos）週一（1日）表示，加泰隆尼亞獨立風波，讓西班牙虛耗了10億歐元（約356億新台幣）。政治動盪阻礙西國最富裕地區的經濟增長。

《法新社》報導，金多斯表示，加泰隆尼亞的增長放緩，佔西班牙GDP的5分之1，對歐元區第4大經濟體西班牙造成阻礙。他在接受西班牙電台採訪時說，「加泰隆尼亞過去的發展速度超越西班牙，是西班牙經濟的驅動力之一」，但在去年第4季，加泰隆尼亞成為西班牙全國的負擔，他估計，這場獨立風波讓西國虛耗10億歐元。

加泰隆尼亞政府的獨派分子在去年10月獨立公投後片面宣布獨立，成為西班牙幾十年來最嚴重的政治危機。在總理拉霍伊（Mariano Rajoy）的帶領下，馬德里動用憲法暫停加泰的自治權、解散政府和議會，並重新舉行選舉。

但獨派在去年12月21日選舉中獲得議會多數席次，這讓加泰獨立風波可能延燒到2018年，恐阻礙西班牙從2007-2008年金融危機中復甦。

目前已有3100多家公司把法定總部搬離加泰隆尼亞，包括一些主要銀行和零售公司。金多斯表示，加泰前政府造成巨大的不確定性、擔憂，並失去信任。