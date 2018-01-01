泰國拳手將遠赴法國出賽 成首位跨性別選手

蘿絲將遠赴法國參加比賽，並成為首位踏上法國比賽的跨性別選手。（法新社）

2018-01-01 22:36

〔即時新聞／綜合報導〕家族有泰拳基因的索姆羅斯（Somros Polchareon），從8歲開始習拳，但他14歲發覺自己是女人，改名叫蘿絲（Nong Rose），並開始女裝打扮。蘿絲從小參加泰拳比賽，幾乎對手都是男性，但她藉由打贏比賽破除偏見，如今她將遠赴法國的泰拳賽，成為代表泰國的首位跨性別選手。

據《印度時報》報導，法國時間2018年1月6日，蘿絲將遠赴巴黎參加泰拳比賽，對手是法國泰拳冠軍哈密迪（Akram Hamidi）。她要向世界證明，跨性別人士與其他人無異，「我們並不弱」。而她目前正在和雙胞胎兄弟索姆拉克（Somrak Polchareon）在泰國中部北柳省努力練拳（Chachoengsao）。

他們遺傳家族的泰拳基因，從8歲開始1名職業泰拳選手的叔叔教導他們刺拳、直拳和踢腿等基本招式，且索姆拉克表示，「我們從小練習打拳，但她（蘿絲）總是比我強」。蘿絲從農村開始參加泰拳比賽，她回憶當初，對手會被她的女裝打扮驚嚇、憤怒叫囂，「在我的村莊，所有人都認識我，不會有這種情況。但出了村莊，部分拳手會對我叫囂，說我「贏不了」。

蘿絲高中畢業後轉為職業泰拳選手，參加300場的比賽勝出150場，她終於獲得認同，且以她鋼鐵膝蓋聞名。2017年11月曾和蘿絲比賽過的查隆柴（Chalongchai）表示，「永遠忘不了她的膝蓋痛擊」。

泰國知名變性女拳王唐龍（Nong Toom）的故事，曾在2004被翻拍成電影《美麗拳王》，蘿絲的故事與唐龍相似。但在泰國政府眼中，他仍是1名男生。雖然泰國社會對LGBTQ（女同性戀、男同性戀、雙性戀、跨性別、酷兒）抱持寬容態度，卻僅限於夜生活和表演場所的範圍。